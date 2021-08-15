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Дмитро Кудрявцев |

Кабул в окружении: боевики Талибана захватили все крупные города Афганистана

Талибан в Афганистане

Боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты, кроме столицы страны – Кабула.

В воскресенье, 15 августа, они захватили Джелалабад, который являлся стратегически важной точкой на востоке страны и вторым крупнейшим городом после Кабула.

— Сегодня утром мы проснулись и увидели флаги талибов по всему городу. Они взяли город без боя, — рассказал местный житель Ахмад Вали в одной из социальных сетей.

Накануне президент Афганистана Ашраф Гани объявил о мобилизации вооруженных сил и попытке политического урегулирования ситуации.

При этом после захвата Джелалабада Кабул фактически оказался в окружении. Некоторые подразделения террористов Талибана уже находятся менее чем в часе езды от Кабула.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден направил в страну еще тысячу военнослужащих, доведя общий контингент до 5 тыс. человек.

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Они будут находиться в афганской столице для экстренной эвакуации американского посольства, а также местных жителей, которые с ними сотрудничали и опасаются за это репрессий со стороны талибов.

Фото: Depositphotos

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