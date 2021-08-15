В мире продолжает распространяться коронавирус. По состоянию на 15 августа 2021 года на планете подтвердили 565 171 случай заражения коронавирусом. В частности, в США — 71 135 случаев, в Индии — 36 127, а в Бразилии — 31 142.

За последние сутки в Украине зафиксировали 695 новых случаев коронавируса (из них детей — 50, медработников — 5).

Коронавирус в мире

В США количество детей, которых госпитализировали с осложнением коронавирусной инфекции, достигло рекордно высокого уровня — более 1 900 случаев.

Клиники на юге Штатов не выдерживают такого мощного потока больных с Covid-19. Там нет свободных коек.

Штамм Дельта быстро распространяется в основном среди непривитых американцев, что привело к резкому увеличению госпитализаций в последние недели.

Сейчас дети составляют около 2,4% госпитализаций в связи с инфекцией. Дети до 12 лет не могут вакцинироваться, что делает их более уязвимыми для инфекции, вызванной штаммом Дельта.

Во Флориде, Техасе и Аризоне обязали школы соблюдать правила карантина.

В Иране зафиксировали 29 700 заражений коронавирусом, а в Великобритании — 29 520.

Коронавирус в Украине

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в столице (87), Ивано-Франковской области (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

За сутки госпитализировали 569 украинцев и зафиксировали 17 смертей от опасного заболевания. Однако 238 людям удалось преодолеть коронавирус.