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Абрамова Юлія |

Макрон собирает Совет обороны в связи с эвакуацией французских граждан из Афганистана

еммануель макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирает Совет обороны по ситуации в Афганистане.

Франция объявила о развертывании военного подкрепления в Объединенных Арабских Эмиратах для облегчения эвакуации французских граждан.

Военные Франции пока начали операцию с привлечением двух транспортных самолетов ВВС с грузом и личным составом на борту. Они вылетают сегодня ночью и утром 16 августа. Самолеты должны прибыть на авиабазу Аль-Дафра в Соединенных Штатах.

Первая ротация запланирована именно на 16 августа.

— Граждане будут доставлены в мегаполис другими армейскими самолетами, — сообщили военные.

Днем движение Талибан объявило о контроле над всей территорией Афганистана — это произошло после того, как талибы вошли в Кабул.

Жители стали массово уезжать из столицы — на выездах образовались сильные заторы.

После того, как талибы захватили Кабул, многие страны начали эвакуировать сотрудников своих посольств — американских дипломатов перевезли в столичный аэропорт.

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В итальянский медицинский центр EMERGENCY доставлены около 80 раненых в Кабуле.

Источник: Le Figaro

Фото: Depositphotos

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