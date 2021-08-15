Уже два издания, TOLO News и Al Arabiya сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан.

Ранее талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.

— Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан, — впоследствии сообщил чиновник в правительстве президента Афганистана Саджади Нуристан.

По его словам, Гани вылетел в сопровождении советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и главы администрации Фазлы Махмуда Фазли.

Нуристан отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но куда именно, пока не сообщается.

Сейчас граждане Афганистана массово пытаются скрыться на территории иностранных посольств после захвата Кабула талибами.

Особое скопления людей фиксируется в диппредставительстве Ирана и Турции.

Визы в эти и другие страны пытаются получить тысячи афганских граждан, поскольку они боятся репрессий после прихода талибов к власти.

Кроме того, огромные очереди скопились в международном аэропорту Кабула, коммерческие рейсы с которого остаются едва ли не единственным способом для местных жителей покинуть страну, поскольку боевики взяли под контроль все наземные пункты пропуска.

Источник: Al Arabiya