Уже два издания, TOLO News и Al Arabiya сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани вылетел в Таджикистан.
Ранее талибы вошли в президентский дворец в Кабуле.
— Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан, — впоследствии сообщил чиновник в правительстве президента Афганистана Саджади Нуристан.
По его словам, Гани вылетел в сопровождении советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и главы администрации Фазлы Махмуда Фазли.
Нуристан отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но куда именно, пока не сообщается.
Сейчас граждане Афганистана массово пытаются скрыться на территории иностранных посольств после захвата Кабула талибами.
Особое скопления людей фиксируется в диппредставительстве Ирана и Турции.
Визы в эти и другие страны пытаются получить тысячи афганских граждан, поскольку они боятся репрессий после прихода талибов к власти.
Кроме того, огромные очереди скопились в международном аэропорту Кабула, коммерческие рейсы с которого остаются едва ли не единственным способом для местных жителей покинуть страну, поскольку боевики взяли под контроль все наземные пункты пропуска.
Источник: Al Arabiya