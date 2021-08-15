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Дмитро Кудрявцев |

Взрыв бензовоза в Ливане: два десятка погибших, около сотни раненных

Пожар на месте взрыва в Ливане

По меньшей мере 20 человек погибли и еще около сотни получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва бензовоза в Ливане.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 15 августа, сообщили в местном отделении Красного Креста.

Взрыв прогремел в районе Аккар, что на севере Ливана.

Бригады медиков до сих пор работают на месте происшествия – пострадавших отвозят в ближайшие медицинские учреждения.

Причина взрыва до сих пор неизвестна, однако в израильских СМИ появилась информация, что топливо планировали ввезти в сектор Газа, несмотря на запрет официального Иерусалима.

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Источник: Al-Arabia

Фото: скриншот видео Al-Arabia

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