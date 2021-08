Взрыв бензовоза в Ливане: два десятка погибших, около сотни раненных

По меньшей мере 20 человек погибли и еще около сотни получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва бензовоза в Ливане.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 15 августа, сообщили в местном отделении Красного Креста.

Взрыв прогремел в районе Аккар, что на севере Ливана.

About 15 dead and more than 25 injured are transferred by the Red Cross to various hospitals in Akkar and Tripoli

