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Дмитро Кудрявцев |

Пытался пересечь границу: в Узбекистане уничтожили самолет ВВС Афганистана

Літаки ВПС Узбекистану

Противовоздушная оборона Узбекистана сбила самолет ВВС Афганистана при попытке незаконного пересечения границы.

Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщили в министерстве обороны Узбекистана.

Оба пилота выжили и в тяжелом состоянии были доставлены в ближайшую больницу.

Правоохранительные органы уже начали расследование по данному факту.

Напомним, ранее несколько граждан Афганистана, которые были эвакуированы в Украину, попросили статус беженцев.

Они объясняют свой запрос тем фактом, что им негде жить.

Беженцев передали под опеку миграционной службы, которая будет в дальнейшем заниматься их судьбой.

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