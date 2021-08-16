15 августа стало известно, что боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты Афганистана. Президент страны Ашраф Гани вылетел в Таджикистан. Он согласился уйти в отставку и покинуть страну.

Издание Vox отмечает: крах афганского правительства прежде всего возник из-за неопределенности после переговоров, состоявшихся в Дохе (Катар) более полутора лет назад.

Тогда, в феврале 2020 года, было заключено соглашение между США и Талибаном, которое предусматривало вывод американских войск из Афганистана, если талибы будут придерживаться договоренностей по борьбе с терроризмом.

Один из спецназовцев позже отметил, что правительственные чиновники считали это соглашение концом. Ведь после подписания условия в афганских вооруженных силах быстро ухудшились под влиянием коррупции и попыток выжить в борьбе с талибами. Поскольку военное присутствие США сокращалось.

Со своей стороны талибы начали отправлять небольшие группы боевиков на подконтрольные правительству сельские заставы, заключая соглашения с местными чиновниками с помощью взяток или гарантий безопасности.

Журналист британского издания The Guardian Патрик Винтур пишет, что американские генералы и политики в своих заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб.

По его мнению, есть несколько причин краха афганских правительственных сил. Среди них журналист называет коррупцию в армии и полиции, неспособность справиться со сложной техникой из-за низкого уровня образования и неспособность платить зарплату военным из-за захвата талибами пограничных пунктов.

В целом же западные и европейские СМИ среди главных причин, почему правительственные войска так быстро покинули Афганистан, называют коррупцию и наивность со стороны США (ведь еще в июле президент Штатов Джо Байден говорил, что талибы вряд ли захватят власть после выхода военных западных стран).

Также мировая пресса сравнивает падение Кабула с падением Сайгона (столица Южного Вьетнама) в 1975 году. Но международные обозреватели отмечают, что тогда город заняли лишь через два года после вывода американских войск.

Ситуация в Афганистане

15 августа Афганистан фактически перешел под полный контроль Талибана, который уже контролировал территорию страны с 1996 по 2001 год.

Но тогда, после терактов 11 сентября 2001 года, США ввели войска в страну и разгромили силы группировки при поддержке оппозиционно настроенных к талибам афганцев.

В течение 20 последних лет Афганистаном руководило правительство, которое поддерживали Штаты. Однако полный контроль над территорией страны за это время так и не удалось установить.

В апреле 2021 года президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана. Это предусматривало соглашение, подписанное в 2020 году между США и талибами.