Более 70 украинцев хотят покинуть захваченный талибами Афганистан

Сейчас еще 74 гражданина Украины заявили о желании покинуть Афганистан, захваченный радикальной группировкой Талибан.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

По его словам, на сегодняшний день Посольство Украины в Таджикистане установило прямую связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые хотят вернуться домой из-за резкого ухудшения ситуации в Афганистане.

Дипломат посоветовал гражданам, желающим выехать из Афганистана, обращаться на горячую линию МИД Украины или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

Енин подчеркнул, что МИД прорабатывает пути безопасной эвакуации украинцев.

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Ранее в дипломатическом ведомстве сообщили, что в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев.

Накануне из Кабула эвакуировали почти 80 человек, часть из них — граждане Афганистана – попросила статус беженца.