В аэропорту Кабула неизвестные открыли огонь по американским военным.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным представителя министерства обороны США двух вооруженных нападающих застрелили после того, как они начали стрелять по военным.

Пока неизвестно кем были нападавшие и принадлежали они к группировке Талибан. В США считают, что это был единичный случай.

Война в Афганистане

15 августа власть в Афганистане окончательно захватили боевики радикального исламского группировки Талибан и вошли в город Кабул.

Множество людей пытается срочно покинуть страну единственным доступным путем — через аэропорт.

Организация активизировала свою деятельность после вывода из страны американских войск, которые перед этим контролировали там ситуацию 20 лет.

Идеология талибов основывается на направлении ислама, которое называется ашаризм.

Режим вводит жесткие и негуманные запреты, в том числе — запрет на интернет и телевидение.

Женщинам также запрещается работать, учиться, ходить с открытым лицом, лечиться у врачей мужского пола, появляться на улице без мужа или другого родственника мужского пола.

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