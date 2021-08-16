В Канаде состоятся внеочередные парламентские выборы

Стало известно, когда состоятся федеральные выборы в Канаде. Следующий состав парламента граждане будут выбирать 20 сентября.

На проведении досрочных выборов настоял премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

— Почему вы не считаете, что у канадцев должен быть выбор, почему вы не считаете, что это поворотный момент? Я сосредоточен на нашем реальном плане. Я сосредоточен на пути вперед, — заявил глава Либеральной партии во время своего выступления.

Сейчас Канада переживает четвертую волну пандемии коронавируса. Оппозиционные партии выступили против объявления досрочных выборов в это время, ведь очередные выборы были назначены на октябрь 2023 года.

Конкурент нынешнего премьер-министра, лидер консерваторов Эрин О’Тул обвинил Джастина Трюдо в “манипуляциях ради собственных политических интересов”.

Он заверил, что канадцы не могут позволить себе доверить либералам восстановление экономики страны после пандемии.

— Эти выборы не касаются только следующей недели или месяца. Речь идет о следующих четырех годах. Речь идет о том, кто обеспечит восстановление экономики, в котором нуждается Канада, — заявил О’Тул на старте своей кампании.

В то же время социологические опросы фиксируют победу Либеральной партии — уровень общественной поддержки нынешнего премьер-министра достигает 35,6%, тогда как консерваторам доверяют 28,8% канадцев.

Источник: CBC