В Афганистане продолжают находиться около 50 граждан Украины — МИД

По состоянию на понедельник, 16 августа, в захваченном радикальной группировкой Талибан Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Сейчас дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуироваться.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— По информации министерства, в Афганистане сейчас находятся 50 граждан Украины. Почти со всеми уже установлена связь. Дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным, — объяснил Николенко.

По словам пресс-секретаря, также параллельно прорабатывают возможные пути безопасной эвакуации, в частности с использованием возможностей иностранных партнеров.

Как добавил Николенко, в Афганистане сейчас держат ситуацию на особом контроле.

Кроме того, он напомнил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

— Теперь сразу два украинских диппредставительства — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам, — отметил Николенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что из Афганистана украинским самолетом эвакуировали почти 80 человек. Среди них было восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.

Ситуация в Афганистане

15 августа Талибан захватил столицу Афганистана Кабул. Вскоре после этого президент страны Ашраф Гани подал в отставку и уехал из Афганистана.

Активное продвижение войск талибов совпало с масштабным выводом войск США и союзников НАТО из Афганистана.

После захвата дворца главы государства официальный представитель политофиса Талибана Мухаммед Наим сообщил, что война в Афганистане закончена.

Ночью 16 августа стало известно, что тысячи людей пытались покинуть страну. В аэропорту Кабула царил настоящий хаос во время международной эвакуации, на месте были слышны даже выстрелы.

Более 60 стран мира, в том числе и Украина, обратились к представителям Талибана, которые захватили государственную власть в Афганистане. В соответствующем обращении представители стран просят о полном обеспечении безопасного отъезда желающих покинуть страну.

Также международное сообщество призвало поддерживать спокойствие в Афганистане, а чиновников на местах — обеспечить бесперебойную работу аэропортов.