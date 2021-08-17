Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден поручил выделить до $500 млн, чтобы помочь афганским беженцам.

В Белом доме отметили, что средства необходимо направить на удовлетворение насущных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, которые подвергаются опасности вследствие ситуации в Афганистане.

Кроме того, в распоряжении Байдена говорится, что соответствующая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе за счет взносов в международные организации и путем финансирования других неправительственных организаций, а также департаментов и агентств США.

Ситуация в Афганистане

15 августа боевики террористической организации Талибан захватили все крупные населенные пункты Афганистана, в том числе и столицу Кабул.

После этого президент страны Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и уехал из Афганистана.

Между тем западные страны продолжают вывозить своих граждан и сотрудников посольств. Так, 16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из захваченного радикальной группировкой Талибан Афганистана эвакуировали почти 80 человек. Среди них было восемь украинцев.

Со своей стороны Пентагон выделит три военных базы для размещения тысяч афганцев. Отдельно всем эвакуированным будет оказана помощь во время транспортировки и получения специальных афганских иммиграционных виз.

Источник: Белый дом