Жители Новой Зеландии спешат в магазины закупиться продуктами перед тотальным локдауном, который введут из-за коронавируса в 00.00.

В супермаркетах появились очереди, полки опустели. Сайты онлайн-магазинов сбоят.

Новозеландцы разбирают туалетную бумагу, хлеб и бакалею.

В полиции усилили дежурство. Патрульные пытаются успокоить и покупателей, и торговцев прямо в магазинах.

Такой ажиотаж вызвала премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Накануне она объявила о введении жесткого уровня изоляции по всей стране после того, как 15 августа 58-летний мужчина из Окленда сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Предварительно предполагают штамм Дельта. Считают, что человек был заразен с 12 августа. Тогда он успел съездить с женой на выходные на ближайший остров Коромандель.

Случай, вероятно, местный, поскольку пока никаких связей с парой отследить не удалось. Сейчас тщательно отслеживаются их контакты. Людей просят самолизолироваться.

В Окленде и Короманделе локдаун введут на семь дней, на остальной территории страны — на три дня.

Премьер-министр Ардерн заявила, что возможно появление Дельты в стране меняет все правила игры. Она призвала новозеландцев буквально следовать всем правилам и не оставаться дома.

Четвертый уровень локдауна предусматривает изоляцию. Жителям разрешено заниматься спортом неподалеку от дома, ходить за продуктами или лекарствами, получать неотложную медицинскую помощь или сдавать анализы. Авиасообщение с островами Кука прервано на 72 часа.

Источник: New Zealand Herald