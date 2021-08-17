Правозащитница Малала Юсуфзай призвала западные страны защищать афганских беженцев

Мировые лидеры, особенно Великобритания и США, должны принять меры по защите мирных жителей и беженцев из Афганистана.

В этом убеждена лауреат Нобелевской премии и пакистанская активистка Малала Юсуфзай. Она заявила, что странам необходимо открыть свои границы для афганских беженцев.

— Моя просьба ко всем странам, особенно к США, Великобритании и западным странам, заключается в том, чтобы они прямо сейчас защищали всех, кто борется за права человека и женщин, — отметила она.

Также Малала Юсуфзай добавила, что, по ее мнению, президент США Джо Байден должен многое сделать для защиты граждан Афганистана.

Кто такая Малала Юсуфзай

Малала Юсуфзай — 24-летняя пакистанская правозащитница. Она выступает за доступность образования для женщин во всем мире. Является самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира 2014 года, которую получила в возрасте 17 лет.

В свое время Малала Юсуфзай сама стала жертвой талибов. Все началось с того, что в начале 2009 года, в возрасте 11 лет, она стала известной благодаря блогу, который вела для ВВС.

В нем Малала подробно рассказывала о своей жизни при режиме талибов, их попытках взять под контроль долину Сват (Пакистан), и отстаивала право на школьное образование для девочек (вопреки позиции Талибана).

9 октября 2012 года, когда Малала Юсуфзай возвращалась домой из школы, автобус с детьми остановили люди в масках и с оружием. Один из боевиков движения Талибан дважды выстрелил в девочку, попав в голову и шею.

Малалу прооперировали, а затем вывезли в Великобританию. В 2017 году она поступила в Lady Margaret Hall — один из колледжей Оксфордского университета. Сейчас продолжает выступать за доступность образования для женщин во всем мире.

Фото: Malala Fund