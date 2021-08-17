Совбез ООН призвал к переговорам по созданию единого правительства в Афганистане

Члены Совета Безопасности ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановление безопасности, гражданского и конституционного строя.

Совбез также настаивает на проведении немедленных переговоров для создания единого представительного правительства.

Все стороны также должны соблюдать обязательства, согласно международному гуманитарному праву, при любых обстоятельствах, отмечают члены СБ и призывают обеспечить немедленный гуманитарный доступ в учреждения ООН и другие гуманитарные организаций.

В то же время они подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы ни Талибан, ни любая другая афганская группа или отдельная личность не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны.

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Талибан 15 августа захватил все крупные города Афганистана и столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну, а официальный представитель Талибана Мухаммед Наим сообщил об окончании войны в Афганистане.

В аэропорту Кабула сейчас коллапс из-за того, что тысячи людей пытаются выехать из страны.