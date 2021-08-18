США будут бороться с терроризмом в Афганистане без военного присутствия — Белый дом

Соединенные Штаты намерены и дальше бороться с терроризмом в Афганистане — для этого не требуется постоянное присутствие военного контингента.

Об этом заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы доказали в других местах, что можем подавлять терроризм без постоянного военного присутствия. И мы намерены делать это в Афганистане, — подчеркнул он.

По его словам, сейчас все американские ведомства сосредоточены на операции по эвакуации граждан США из аэропорта Кабула, который остается открытым для самолетов.

Ради безопасности людей, которые добираются в аэропорт, США взаимодействуют на дипломатическом уровне с союзниками и ООН, а также поддерживают контакт с талибами.

— Мы будем сохранять бдительность в отношении террористической угрозы в Афганистане и в других местах военных действий в разных странах, — подытожил представитель Байдена.

Накануне президент США Джо Байден обратился к нации в связи с ситуацией в Афганистане. Он признался, что расстроен, но не сожалеет о выведении американского военного контингента.

По его мнению, местные власти в Афганистане просто не сумели воспользоваться возможностями, предоставляемыми американской стороной, поэтому военным США больше не должны умирать в войне, в которой не хотят умирать даже афганские солдаты.