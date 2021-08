Радикальная исламская группировка Талибан объявила “всеобщую амнистию” для бывших чиновников Афганистана и призвала их вернуться к работе в государственных учреждениях.

Согласно заявлению боевиков, они пообещали, что Кабул вернется к повседневной жизни.

Оно было обнародовано через два дня после того, как талибы захватили Кабул и объявили об установлении своей власти в Афганистане.

#UPDATES “A general amnesty has been declared for all … so you should start your routine life with full confidence,” says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm

— AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021