Радикальная исламская группировка Талибан объявила “всеобщую амнистию” для бывших чиновников Афганистана и призвала их вернуться к работе в государственных учреждениях.

Согласно заявлению боевиков, они пообещали, что Кабул вернется к повседневной жизни.

— Общая амнистия объявлена для всех … поэтому вам следует начинать свою рутинную жизнь с полной уверенностью, — говорится в заявлении.

Оно было обнародовано через два дня после того, как талибы захватили Кабул и объявили об установлении своей власти в Афганистане.

#UPDATES “A general amnesty has been declared for all … so you should start your routine life with full confidence,” says statement from the Taliban, two days after they took power following a lightning sweep through the country pic.twitter.com/knKDIjdCfm — AFP News Agency (@AFP) August 17, 2021

Война в Афганистане

15 августа страну окончательно захватили радикалы из исламистской группировки Талибан и провозгласили установление своей власти. Это произошло после того, как США окончательно вывели свои войска с территории Афганистана.

Ранее Талибан уже контролировал эту территорию, но после терактов в 2001 году Соединенные Штаты разгромили боевиков и в течение следующих 20 лет Афганистаном управляло поддерживаемое Америкой правительство.

Идеологией Талибана является направление ислама — ашаризм. Он устанавливает жесткие и антигуманные правила на территории страны. Например, запрет интернета и телевидения, запрет играть в шахматы, а для женщин вообще — запрет ходить с открытым лицом, работать и учиться.