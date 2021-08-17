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Софія Зінов'єва |

Талибан объявил всеобщую амнистию бывшим чиновникам и призвал вернуться к работе

Талибан В Кабуле

Радикальная исламская группировка Талибан объявила “всеобщую амнистию” для бывших чиновников Афганистана и призвала их вернуться к работе в государственных учреждениях.

Согласно заявлению боевиков, они пообещали, что Кабул вернется к повседневной жизни.

— Общая амнистия объявлена для всех … поэтому вам следует начинать свою рутинную жизнь с полной уверенностью, — говорится в заявлении.

Оно было обнародовано через два дня после того, как талибы захватили Кабул и объявили об установлении своей власти в Афганистане.

Война в Афганистане

15 августа страну окончательно захватили радикалы из исламистской группировки Талибан и провозгласили установление своей власти. Это произошло после того, как США окончательно вывели свои войска с территории Афганистана.

Ранее Талибан уже контролировал эту территорию, но после терактов в 2001 году Соединенные Штаты разгромили боевиков и в течение следующих 20 лет Афганистаном управляло поддерживаемое Америкой правительство.

Идеологией Талибана является направление ислама — ашаризм. Он устанавливает жесткие и антигуманные правила на территории страны. Например, запрет интернета и телевидения, запрет играть в шахматы, а для женщин вообще — запрет ходить с открытым лицом, работать и учиться.

Источник: AFP

Фото: Getty Images

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