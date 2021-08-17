Телеведущая Бехешта Арганд снова появилась в кадре афганского телевидения. В прямом эфире телеканала TOLOnews она взяла интервью у представителя талибов Мавлави Абдулхака Хемади.

Накануне женщин отстранили от работы в кадре из соображений безопасности.

В частности, в программе, которую зрители увидели в полдень сегодня, 17 августа, Бехешта 17 минут расспрашивала Хемади, который отвечает за связи талибов со СМИ, о ситуации в Кабуле и обысках домов в городе.

По словам Хемади, талибы, полностью контролирующие ситуацию в Кабуле и Афганистане, получили приказ от сына основателя Талибана муллы Омара не заходить в чужие дома и не грабить их.

Мавлави Абдулхак Хемади отметил, что мулла Мухаммед Якуб — уважаемый человек в Талибане, чье слово — закон. По словам Мавлави, за последние 2-3 дня в Кабуле не было погибших.

— Афганцы не должны волноваться. Они свободны и могут передвигаться круглосуточно, — заявил Мавлави.

Талибан настаивает на том, чтобы все госслужащие вернулись на свои рабочие места: даже полицейские, сотрудники сил безопасности и военные. Мавлави отметил, что представители движения дали присягу никого не убивать.

— Даже тех, кто, как мы знаем, убивал наших детей несколько месяцев назад, — добавил представитель талибов.

Что касается ситуации в аэропорту Кабула, откуда афганцы пытаются вылететь ценой собственной жизни, представитель талибов успокоил.

— Они должны перестать бояться, ведь мы здесь для того, чтобы их защитить, а не убивать, — сказал он.

Также Мавлави прокомментировал побег президента Афганистана Ашрафа Гани, который якобы убежал на четырех автомобилях, забитых деньгами.

— Ашраф был вором. И хотя ранее Афганистан был коррумпированной страной, теперь все изменится, и он станет страной, где закон одинаков для всех, — подытожил Мавлави.

Появление представителя Талибана за одним столом с женщиной не в парандже многие считают хорошим знаком, ведь при режиме талибов девушкам с восьми лет запрещалось появляться на улице без сопровождения мужчины.

Афганские женщины обязаны носить паранджу, поскольку, по утверждению талибов, открытое лицо женщины может спровоцировать мужчину.

Ранее пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Суха Шахин сообщил в эфире BBC News, что женщины смогут по-прежнему получать образование и вести нормальный образ жизни, однако не уточнил, позволят ли им принимать участие в законотворческой и судебной деятельности.

Накануне официальный представитель талибов Абдул Хамид Хамаси посетил больницу в Кабуле и заверил женщин-врачей, что они продолжат свою работу.

Источник: TOLOnews