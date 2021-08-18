Талибану не достанется: США заморозили международные резервы Афганистана

Правительство Соединенных Штатов Америки приняло решение заморозить все активы Центрального банка Афганистана, которые находятся на счетах американских финансовых учреждений.

Таким образом боевики террористической организации Талибан лишатся денежных резервов, размер которых по состоянию на апрель оценивался в $9,4 млрд.

— Талибы не получат активы афганского Центробанка, поскольку они принадлежат законному правительству Афганистана, — заявили в Белом доме.

Террористическая организация Талибан внесена в санкционный список США, а потому не сможет привлекать внешние займы от союзников Вашингтона.

Кроме того, Белый дом также может заблокировать и финансирование со стороны доноров, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Афганистан – одна из беднейших стран мира, бюджет которой напрямую зависит от привлечения внешних кредитов.