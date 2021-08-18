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Дмитро Кудрявцев |

Талибы обстреляли протестующих в Джелалабаде, поднявших флаг Афганистана

Ісламський террорист

Боевики террористической организации Талибан расстреляли протестующих в городе Джелалабад, которые требовали вернуть национальные флаги.

По данным местных СМИ, на улицы вышли несколько сотен человек.

Они прошли маршем по улицам города, однако в какой-то момент их начали расстреливать талибы.

По информации преподавателя одного из местных университетов Муслима Шизрада, двое протестующих погибли, еще восемь человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Кроме того, талибы избивали журналистов, освещавших акцию.

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В свою очередь местный житель Салим Ахмад рассказал, что талибы якобы стреляли в воздух, чтобы разогнать демонстрантов.

Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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