Следственный комитет Беларуси открыл уголовное производство против девушки погибшего Виталия Шишова, тело которого нашли в киевском парке.

21-летняя Божена Жолудь живет на территории Украины с августа прошлого года. Дело открыли из-за ее якобы призывов к массовым беспорядкам во время акции памяти Шишова в Киеве под посольством Беларуси.

Божену обвиняют в призывах, сопровождающихся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти. В следственном комитете отметили, что она якобы совершила действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Против Жолудь открыли уголовное производство по статье 361 (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка или подготовка лиц к такой роли) УК Беларуси.

Смерть Виталия Шишова

3 августа в Киеве под посольством Беларуси прошла акция памяти погибшего Виталия Шишова. Главу Белорусского дома в Украине в тот день нашли мертвым его друзья в одном из столичных парков.

По данным следствия, Шишов пошел утром 2 августа на прогулку, с которой не вернулся домой. Его девушка Божена Жолудь сообщила об исчезновении в полицию.

Друзья Виталия рассказали, что он замечал слежку за собой. В полиции рассматривают две основные версии дела — самоубийство и убийство, замаскированное под самоубийство.

Виталий Шишов — глава Белорусского дома в Украине. Организация помогала всем пострадавшим от режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: БелТА