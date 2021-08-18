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Дмитро Кудрявцев |

Великобритания предоставит убежище 20 тысячам граждан Афганистана

Вибух на весіллі у Кабулі

Великобритания планирует предоставить убежище 20 тысячам граждан Афганистана, которые бегут из страны в страхе репрессий со стороны террористической организации Талибан, захватившей власть.

Уже в ближайший год Соединенное королевство готово принять до пяти тысяч человек, рассказала министр внутренних дел Прити Патель.

По ее словам, приоритет при предоставлении убежища будет отдаваться женщинам, а также религиозным и другим меньшинствам.

Подобная схема уже была введена для афганцев, сотрудничавших с американским и британским контингентами.

Напомним, после окончательного захвата Афганистана террористами Талибана из страны пытаются сбежать тысячи человек. Местное население штурмует аэропорт Кабула, а также пытается укрыться на территории иностранных посольств.

С обоих сторон территории аэропорта слышны выстрелы – снаружи со стороны талибов, а изнутри – со стороны американских военнослужащих.

Аэропорт Кабула прекратил свою работу и отправку любых гражданских рейсов 16 августа.

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