ЕС придется говорить с талибами, они выиграли войну — Боррель

Евросоюз продолжит эвакуацию граждан блока из Афганистана и начнет устанавливать контакт с Талибаном.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жосеп Боррель во время специальной встречи глав МИД блока.

Как отметил Боррель, первым приоритетом ЕС является обеспечение эвакуации своих граждан, а также тех афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят покинуть страну.

— Мы делаем все возможное, чтобы вывезти их и предоставить им убежище в странах блока. Хочу поблагодарить властям Испании за готовность предложить хаб, где будут принимать этих людей и дальше распределять по странам-членам, которые предоставляют им визы. Также благодарю Италию за предоставление инфраструктуры для так называемых воздушных мостов и Францию — за военную поддержку безопасности на месте, — добавил дипломат.

Вторым приоритетом, по словам Борреля, является предотвращение масштабной миграционной волны в направлении блока, и поддержка транзитных стран и соседей Афганистана.

Третий приоритет — установление контактов с новой властью.

— Мы должны установить связь с властью в Кабуле. Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Мы будем говорить с новой властью, такой, какая она есть, — подчеркнул политик.

В то же время Боррель отметил, что ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности прав женщин.

Ситуация в Афганистане

15 августа радикальная исламская группировки Талибан провозгласила установление своей власти. Это произошло после того, как США окончательно вывели свои войска с территории Афганистана.

Ранее Талибан уже контролировал эту территорию, но после терактов в 2001 году Штаты разгромили боевиков и в течение следующих 20 лет Афганистаном управляло правительство, которое поддерживала Америка.

Идеологией Талибана является направление ислама — ашаризм. Он устанавливает жесткие и антигуманные правила на территории страны. В частности, запрет интернета и телевидения, запрет играть в шахматы, а для женщин — запрет ходить с открытым лицом, работать и учиться.

После этого страны-члены ЕС закрыли свои посольства и начали эвакуировать дипломатов из страны. А тысячи афганцев и иностранных граждан пытаются сбежать.

Подробнее о ситуации в Афганистане, и как это может повлиять на другие страны, в частности Украину — читайте в материале.

Источник: Euronews