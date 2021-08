Заставляют носить паранджу и закрывают школы: талибы нарушают права женщин в Афганистане

Захват власти в Афганистане талибами может угрожать прогрессу, которого удалось достичь женщинам в течение последних 20 лет.

Сейчас их судьба вызывает большое беспокойство. Ведь когда талибы контролировали Афганистан в период с 1996 по 2001 год, то женщины должны были носить бурку (паранджу) — накидку, покрывающую тело с головы до ног, а девушкам запрещали посещать школу после 12 лет.

И хотя пресс-секретарь движения Талибан Сухаил Шахин пообещал, что боевики будут уважать права женщин и разрешат им выходить из дома без сопровождения мужчин и иметь доступ к образованию и работе, все не так однозначно.

В частности, СМИ уже начали сообщать о том, что в афганском городе Кандагар женщинам, которые работают в банке, запретили выходить на работу. Их обязанности теперь будут выполнять мужчины. А в некоторых регионах женщин не пускали на улицу без сопровождения и заставляли одевать бурку.

Не лучшая ситуация сложилась и с доступом к образованию. Так, в университет в городе Герат, который является одним из крупнейших вузов Афганистана, талибы отказываются пускать студенток. Разрешение на учебу и работу в университете есть только у мужчин и парней-студентов.

Today, a number of female classmates and professors went to Herat University, but the Taliban did not allow any of them to enter the university. Only male students and professors were allowed to enter the university.

— Haanya Saheba Malik (@MalikHaanya) August 14, 2021