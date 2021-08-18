Заставляют носить паранджу и закрывают школы: талибы нарушают права женщин в Афганистане

Захват власти в Афганистане талибами может угрожать прогрессу, которого удалось достичь женщинам в течение последних 20 лет.

Сейчас их судьба вызывает большое беспокойство. Ведь когда талибы контролировали Афганистан в период с 1996 по 2001 год, то женщины должны были носить бурку (паранджу) — накидку, покрывающую тело с головы до ног, а девушкам запрещали посещать школу после 12 лет.

И хотя пресс-секретарь движения Талибан Сухаил Шахин пообещал, что боевики будут уважать права женщин и разрешат им выходить из дома без сопровождения мужчин и иметь доступ к образованию и работе, все не так однозначно.

В частности, СМИ уже начали сообщать о том, что в афганском городе Кандагар женщинам, которые работают в банке, запретили выходить на работу. Их обязанности теперь будут выполнять мужчины. А в некоторых регионах женщин не пускали на улицу без сопровождения и заставляли одевать бурку.

Не лучшая ситуация сложилась и с доступом к образованию. Так, в университет в городе Герат, который является одним из крупнейших вузов Афганистана, талибы отказываются пускать студенток. Разрешение на учебу и работу в университете есть только у мужчин и парней-студентов.

From Herat:

Today, a number of female classmates and professors went to Herat University, but the Taliban did not allow any of them to enter the university. Only male students and professors were allowed to enter the university. Hey world!

Can you hear us? pic.twitter.com/jtYLrAl2aN — Haanya Saheba Malik (@MalikHaanya) August 14, 2021

Со своей стороны Афганская независимая комиссия по правам человека сообщает, что в провинциях Фарьяб, Кундуз, Бадахшан и Тахар талибы запретили женщинам выходить из дома без паранджи и сопровождения близкого члена семьи мужского пола, закрыли школы для девочек и смешанные школы.

Также женщинам не предоставляют медицинских услуг, если они обращаются за ней самостоятельно, без сопровождения мужчины. Но талибы не остановились на введении ряда строгих запретов.

Боевики убили мать четверых детей. Дочь погибшей рассказала СМИ, что они требовали, чтобы женщина готовила им еду, но у нее не было на это денег.

По словам девушки, талибы трижды требовали, чтобы ее мать накормила 15 боевиков. А когда они пришли в четвертый раз, то повалили женщину на пол и начали бить ее на глазах у детей. После этого боевики бросили гранату в соседнюю комнату и убежали.

Тем временем страны работают над тем, чтобы вывезти своих граждан из захваченного талибами Афганистана. Так, 18 августа из украинского аэропорта Борисполь в Кабул вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД.

Его отправили для эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана. Сейчас борт находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет разрешения на эвакуацию.

Источник: CNN, AIHRC