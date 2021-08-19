Байден допустил, что американские войска могут остаться в Афганистане после завершения миссии США

В аэропорту Кабула на сегодняшний день находятся около 4,5 тысяч американских военнослужащих.

При этом они не могут помочь в эвакуации гражданских лиц, поскольку все бойцы заняты охраной аэродрома, рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава пентагона также добавил, что боевики террористической организации Талибан не проявляют агрессии, а командование американского контингента имеет каналы связи с главарями талибов.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что в случае необходимости не будет выводить американские войска из Кабула даже после 31 августа, если такой шаг потребуется, чтобы обеспечить эвакуацию из страны всех граждан Америки.

— В Афганистане на сегодняшний день остаются от 10 до 15 тысяч американцев. Мы постараемся завершить операцию до 31 августа, но наша армия останется там до тех пор, пока мы не вывезем последнего американца из страны, — заявил американский лидер.

По его словам, помимо американцев в эвакуации также нуждаются от 50 до 65 тысяч афганцев и членов их семей, которые оказывали услуги американскому контингенту и теперь стремятся покинуть страну, поскольку опасаются репрессий со стороны Талибана.

Байден отметил, что необходимо ускорить процесс вывоза людей, чтобы успеть завершить операцию до конца августа.