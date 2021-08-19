В Афганистане погиб игрок молодежной сборной Заки Анвари при попытке покинуть страну. Он пытался лететь на шасси самолета, но все закончилось смертью.

Трагедия произошла после того, как боевики террористического движения Талибан захватили Афганистан и провозгласили установление своей власти. Это привело к бегству тысяч мирных жителей, военных и иностранных граждан.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs — Babak Taghvaee — Μπάπακ Τακβαίε — بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

Юный футболист пытался бежать из страны на самолете. Он забрался в отсек шасси воздушного судна США — C-17A ВВС.

Однако все закончилось трагически. Позже части тела Заки нашли в отсеке.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где показывают взлет самолета ВВС США из аэропорта Афганистана. Люди, которые залезали на шасси при взлете, упали и разбились насмерть.

15 августа талибы захватили столицу Афганистана Кабул, заявили о победе войны и провозгласили установление своей власти. Это произошло после того, как США окончательно вывели свои войска с территории страны.

Идеологией Талибана является направление ислама — ашаризм. Он устанавливает жесткие и антигуманные правила. В частности, под запретом находятся интернет, телевидение, музыка, белая обувь. В то же время женщинам запрещается учиться, работать.

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