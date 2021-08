В Афганистане погиб игрок молодежной сборной Заки Анвари при попытке покинуть страну. Он пытался лететь на шасси самолета, но все закончилось смертью.

Трагедия произошла после того, как боевики террористического движения Талибан захватили Афганистан и провозгласили установление своей власти. Это привело к бегству тысяч мирных жителей, военных и иностранных граждан.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs

