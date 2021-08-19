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Анастасія Рогожінська |

Пытался сбежать из страны: футболист из Афганистана погиб в отсеке шасси самолета

кабул афганістан аеропорт

В Афганистане погиб игрок молодежной сборной Заки Анвари при попытке покинуть страну. Он пытался лететь на шасси самолета, но все закончилось смертью.

Трагедия произошла после того, как боевики террористического движения Талибан захватили Афганистан и провозгласили установление своей власти. Это привело к бегству тысяч мирных жителей, военных и иностранных граждан.

Юный футболист пытался бежать из страны на самолете. Он забрался в отсек шасси воздушного судна США — C-17A ВВС.

Однако все закончилось трагически. Позже части тела Заки нашли в отсеке.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где показывают взлет самолета ВВС США из аэропорта Афганистана. Люди, которые залезали на шасси при взлете, упали и разбились насмерть.

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15 августа талибы захватили столицу Афганистана Кабул, заявили о победе войны и провозгласили установление своей власти. Это произошло после того, как США окончательно вывели свои войска с территории страны.

Идеологией Талибана является направление ислама — ашаризм. Он устанавливает жесткие и антигуманные правила. В частности, под запретом находятся интернет, телевидение, музыка, белая обувь. В то же время женщинам запрещается учиться, работать.

Подробнее о ситуации в Афганистане, и о группировке Талибан читайте в наших материалах.

Фото: Depositphotos

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