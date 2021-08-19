Журналисты BBC получили секретный документ ООН в котором говорится о том, что талибы начали “охоту” на людей, которые сотрудничали с силами США или НАТО.

В документе ООН содержится разведывательная информация от Норвежского центра глобального анализа.

Согласно ей, представители движения Талибан арестовывают тех, кто сотрудничал с США и НАТО, а также угрожают их близким.

— Талибы арестовывают и угрожают убийством членам семей указанных лиц, если они не сдадутся Талибану, — говорится в документе ООН.

В особой опасности находятся люди, работавшие или работающие в вооруженных силах, полиции или других правоохранительных органах.

— Талибан провел предварительное картирование лиц до того, как захватить все крупные города, — отмечается в ООН.

Ситуация в Афганистане

15 июля радикальное исламское движение Талибан вошел в Кабул и захватил власть в Афганистане. Сегодня стало известно, что боевикам удалось захватить кучу американского оружия на миллиарды долларов и даже вертолеты.

Сегодня спикер Талибана сообщил, что организация провозглашает создание “Исламского Эмирата Афганистан”.

Движение Талибан действует по законам шариата. Этот режим предусматривает очень жесткие правила и фактическое лишение женщин всех их прав.

Подробнее об идеологии талибов, читайте в материале Фактов ICTV.