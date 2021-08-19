В Китае пообещали регулировать “чрезмерные” доходы миллиардеров

Власти коммунистического Китая будут осуществлять более жесткий контроль за доходами владельцев корпораций и крупного бизнеса.

Об этом президент страны Си Цзиньпин заявил во время заседания комиссии по финансовым и экономическим вопросам.

— Наше правительство должно регулировать чрезмерно высокие доходы и поощрять группы и предприятия с высоким уровнем дохода строить тесную связь с обществом, — отметил он.

Сейчас в Китае действует так называемая программа совместного процветания: она появилась на фоне увеличения в стране нового класса богатых предпринимателей.

Власть искусственно сдерживает частные компании, чтобы их руководство не смогло стать “богаче, чем нужно”.

Для этого, в частности, используются такие методы, как:

недопущение компаний на Шанхайскую и Гонконгскую биржи;

большие штрафы за минимальные нарушения (например, жестких экологических правил);

повышение налогов на прибыль от капитала, наследство и имущество.

По данным аналитиков Financial Times, в результате такой политики коммунистического правительства Китая только с начала лета совокупное состояние двух десятков китайских миллиардеров (в области техники и биотехнологий) упало на 16%.