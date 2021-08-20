Черногория ужесточила правила въезда в страну. Теперь приезжим необходимо иметь сертификат вакцинации от коронавируса, ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген, или справку о перенесенном Covid.

Эти правила касаются как граждан Черногории, так и иностранцев.

— Разрешен въезд только с одним из четырех документов, — сообщили в правительстве Черногории.

Страна будет пускать к себе лиц с сертификатом вакцинации от коронавируса (одной или двумя дозами препарата), справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее чем за 72 часа до въезда, экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов или справкой о перенесенном коронавирус в период не позднее чем за 14 дней до поездки, и не ранее чем за 180 дней до нее.

Новые условия пересечения границы не коснутся граждан, которые приезжают из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии.

— Театры, музеи, галереи можно посетить при предъявлении одного из четырех медицинских документов, — сообщл в правительстве.

Предполагается, что меры будут действовать до 10 сентября.

Еще в конце марта власти Черногории сообщили, что обсуждают план по снятию ограничений и восстановления иностранного туризма в 2021 году.

Источник: Балканський оглядач