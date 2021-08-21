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Юлія Захарченко |

Германия изменила представителя на саммите Крымской платформы из-за событий в Афганистане

Германия изменила представителя на саммите Крымской платформы из-за событий в Афганистане

Германия в последний момент изменила своего представителя на первом саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в столице Украины.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. По ее словам, Германию представит федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Она отметила, что Альтмайер — доверенное лицо канцлера Германии Ангелы Меркель. Кроме этого, он ранее занимал должность главы Федеральной канцелярии.

Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, который должен был представлять Германию на саммите, вынужденно отменил свое участие в Крымской платформе из-за сложной ситуации на территории Афганистана.

Тем не менее посол подчеркнула, что тема энергетической безопасности, связанной со строительством Северного потока-2, будет на повестке дня министра в рамках саммита.

По состоянию на 21 августа, 45 стран подтвердили свое участие в Крымской платформе. Среди них 15 государств представят лично президенты.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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