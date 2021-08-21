Украина эвакуировала своих и иностранных граждан с территории Афганистана, где сейчас наблюдается сложная ситуация из-за захвата власти Талибаном.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

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В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана эвакуировали группу граждан нашей и других стран.

По данным министерства, в настоящее время по результатам переговоров с экипажем самолета известно, что авиасудно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину.

В министерстве отметили, что операцию провели патриоты и профессионалы, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины.

Сегодня украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД вылетел из аэропорта Кабула в Афганистане. Около 10.00 самолет находился на аэродроме Исламабад, расположенном на территории Пакистана.