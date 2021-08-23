Афганская провинция Панджшер, что не покорилась талибам, готова как к переговорам, так и к войне

Движение сопротивления Талибану в провинции Панджшер, выражает готовность как к коалиции с талибами, так и к войне.

Лидер движения Ахмад Масуд в интервью газете Аш-Шарк аль-Аусат заявил, что готов и к переговорам, и к тому, чтобы защищаться до последнего.

— Мы готовы участвовать в инклюзивном правительстве с талибами. Однако недопустимо формирования правительства, нацеленного на экстремизм. Это было бы угрозой и для Афганистана, и для региона, и всего мира, — сказал он.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что, по словам представителя движения, оно в настоящее время насчитывает девять тысяч бойцов.

Ахмад Масуд — сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит, по официальной версии, Аль-Каидой.

Талибы в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент Ашраф Гани покинул страну и сейчас находится в ОАЭ.

Сообщалось о начале переговоров талибов, направленных на формирование открытого и инклюзивного исламского правительства.