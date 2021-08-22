Рейтинг блока Меркель упал до рекордно низкого уровня в преддверии выборов в Германии

Рейтинг блока партии канцлера Ангелы Меркель упал до рекордно низкого уровня по результатам еженедельного опроса избирателей в Германии.

В то же время поддержка социал-демократов увеличилась до почти четырехлетнего максимума в преддверии выборов в стране, запланированных на 26 сентября.

В основе движения СДПГ — кандидат на пост канцлера, министр финансов Олаф Шольц, который пользуется большей популярностью среди избирателей, чем Армин Лашет — претендент на блок под руководством Меркель Христианско-демократический союз.

Поддержка ХДС и филиала ХСС с кандидатом в канцлеры Армином Лашетом снизилась на 3 процентных пункта до 22%. Рейтинг социал-демократов с их кандидатом Олафом Шольцем поднялись на два пункта до 22%.

Поддержка свободных демократов увеличилась на один пункт до 13%, а Партии зеленых снизилась на один пункт до 17%. По данным Bild am Sonntag, СДПГ получила самый высокий показатель поддержки с декабря 2017 года.

Опрос Insa для Bild am Sonntag провели с 16 до 20 августа. В нем приняли участие 1 352 человека.

Выборы в Германии

Выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. Канцлер Германии Ангела Меркель готовится покинуть свой пост после 16 лет в качестве главы государства.

Своим преемником Меркель назвала главу политической партии Христианско-демократический союз — Вестфалия Армина Лашета. До 2018 года партию ХДС возглавляла Меркель, однако она объявила, что больше не будет претендовать на пост канцлера Германии.

Кандидат на пост главы государства от Социально-демократической партии Германии и министр финансов Олаф Шольц — один из соперников Армина Лашета на выборах. Согласно опросу, сейчас он имеет самую большую поддержку избирателей.

В интервью одному из изданий Лашет заявил, что Германия должна поддерживать Украину на пути к европейской интеграции. Политик также поддержал сохранение санкций против Российской Федерации.