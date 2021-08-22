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Юлія Захарченко |

Ситуация в Афганистане: возле аэропорта Кабула погибли семь людей

кабул афганістан аеропорт

Согласно данным Министерства оборони Великобритании, возле аэропорта Кабула погибли семеро людей. По данным правительства, ситуация остается сложной, однако власти пытаются урегулировать ее.

— Наши искренние сочувствия семьям семи афганских мирных жителей, которые, к сожалению, погибли в толпе в Кабуле, — сказал пресс-секретарь Минобороны.

По его словам, обстановка возле аэропорта Кабула остается чрезвычайно сложной, однако правительство делает все возможное для того, чтобы решить эту проблему как можно безопаснее для людей.

Что происходит в Афганистане

Накануне США вывели свои войска из территории Афганистана, объяснив это решение тем, что американские военные выполнили все поставленные перед ними задания.

После массового вывода войск представители Талибана ворвались в Кабул и захватили город, вынудив президента Афганистана покинуть страну.

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Талибан — радикальное исламистское движение, которое появилось в 90-х годах после вывода советских войск из территории Афганистана.

Представители движения нередко прибегают к жестким публичным наказаниям людей, которые не согласны с их идеологий. Среди них — порка, ампутации и массовые казни.

В настоящее время сотни афганцев пытаются покинуть страну. В связи с этим возле аэропорта Кабула происходят массовые беспорядки.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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