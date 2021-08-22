Ситуация в Афганистане: возле аэропорта Кабула погибли семь людей

Согласно данным Министерства оборони Великобритании, возле аэропорта Кабула погибли семеро людей. По данным правительства, ситуация остается сложной, однако власти пытаются урегулировать ее.

— Наши искренние сочувствия семьям семи афганских мирных жителей, которые, к сожалению, погибли в толпе в Кабуле, — сказал пресс-секретарь Минобороны.

По его словам, обстановка возле аэропорта Кабула остается чрезвычайно сложной, однако правительство делает все возможное для того, чтобы решить эту проблему как можно безопаснее для людей.

Что происходит в Афганистане

Накануне США вывели свои войска из территории Афганистана, объяснив это решение тем, что американские военные выполнили все поставленные перед ними задания.

После массового вывода войск представители Талибана ворвались в Кабул и захватили город, вынудив президента Афганистана покинуть страну.

Талибан — радикальное исламистское движение, которое появилось в 90-х годах после вывода советских войск из территории Афганистана.

Представители движения нередко прибегают к жестким публичным наказаниям людей, которые не согласны с их идеологий. Среди них — порка, ампутации и массовые казни.

В настоящее время сотни афганцев пытаются покинуть страну. В связи с этим возле аэропорта Кабула происходят массовые беспорядки.