Автор теории Черный Лебедь Нассим Николас Талеб рассказал о главной сложности эпидемий. По его мнению, самая большая проблема пандемий — в том, что мир связан.

Об этом Николас Талеб заявил во время Киевского саммита первых леди и джентльменов 23 августа. Однако он отметил, что мир в современных условиях борется с последствиями пандемии не так, как раньше.

Автор теории привел Большую эпидемию чумы как пример. Он отметил, что от опасного заболевания умирало несколько тысяч человек в день.

Талеб констатировал, что скорость распространения была чрезвычайной — за один день чумой могли заразиться жители нескольких населенных пунктов, а человечество потратило несколько сотен лет на то, чтобы справиться с последствиями эпидемии.

Однако в сегодняшних условиях общение людей происходит не только вживую, но и в дистанционном формате благодаря развитию технологий.

Николас Талеб уверен, что процесс преодоления последствий пандемии коронавируса будет сложным, но современное общество со временем сумеет их ликвидировать.

Черный лебедь

Нассим Николас Талеб — автор книги Черный лебедь. В ней говорится об огромном влиянии на историю редких событий, которые невозможно предвидеть.

В работе исследователь рассказывает о человеческой склонности находить простые и обманчивые объяснения этих событий в ретроспективе. Это стало известно как теория Черного лебедя.