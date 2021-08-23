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Дмитро Кудрявцев |

Талибы угрожают США последствиями, если их войска останутся в Афганистане

Талибан в Афганистане

Боевики террористической организации Талибан пригрозили Соединенным Штатам Америки серьезными последствиями в случае, если они не выведут свои войска из Афганистана до 31 августа.

Об этом в одном из интервью заявил представитель талибов Сухайль Шахин.

— Если США или Великобритания попросят дополнительное время для эвакуации своих граждан — ответ будет отрицательным, — заявил он.

Шахин отметил, что считает причиной бегства граждан Афганистана тяжелую экономическую ситуацию в стране.

Представитель Талибана добавил, что, по его мнению, речь идет не об опасении за свою жизнь и не о страхе перед репрессиями террористов, а об экономической миграции из страны, где 70% населения живут за уровнем бедности.

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Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил, что американские войска могут остаться на территории Афганистана после 31 августа.

По его словам, Штаты намерены завершить эвакуационную операцию до этого срока, однако в случае необходимости военнослужащие останутся в Кабуле еще на некоторое время.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что на территории Афганистана находится около 4,5 тысяч американских военных.

Фото: Depositphotos

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