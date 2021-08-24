Глава ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с лидером талибов

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения Талибан Абдулой Гани Барадаром.

Встреча состоялась в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на таком высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане.

В ЦРУ встречу не комментируют, однако, скорее всего, стороны обсуждали вопросы приближения дедлайна, к которому американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничали с Соединенными Штатами граждан Афганистана аэропорта Кабула.

В свою очередь, представители Талибана заявили, что США не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск.

Накануне для управления Афганистаном террористическое движение Талибан, захватившее власть в стране, заявило, что намерено сформировать совет из 12 человек.

По информации близкого к Барадару окружения, место в совете предполагалось предложить Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению Талибан в провинции Панджшер. Но включение Масуда в состав совета маловероятно.

Фото: UA.NEWS