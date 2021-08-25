Ангела Меркель признала неправильную оценку развития событий в Афганистане

Канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что международное сообщество неправильно оценила развитие событий в Афганистане после вывода иностранцев оттуда.

Меркель признала, что мир недооценил, насколько быстро в Афганистане прекратили сопротивляться радикальному исламистскому движению Талибан.

— Сообщество совершенно очевидно недооценило скорость развития событий в Афганистане после вывода контингента международных вооруженных сил, — заявила Меркель, выступая в Бундестаге.

Канцлер ФРГ заявила, что ее шокировала ситуация в Афганистане и назвала развитие последних дней ужасным и горьким.

— Для людей в Афганистане это огромная трагедия, особенно для тех, кто выступал за свободное общество, — заметила она и пообещала продолжить эвакуационную миссию из Афганистана как можно дольше.

Однако никакой информации о сроке эвакуации и рейсах Бундесвера она не предоставила.

По предыдущей информации властей Германии, авиаперевозки Бундесвера должны были завершиться уже 27 августа.

Меркель подчеркнула, что остановка авиаперевозки не должна означать прекращение помощи афганцам

По словам Меркель, на сегодняшний день Бундесвер вывез из Афганистана более 4 600 человек из 45 стран.

Почти половина эвакуированных — женщины. Меркель подчеркнула, что эвакуация проводится в тесной координации с союзниками.

Также она добавила о необходимости переговоров с талибами для защиты прогресса, которого, по ее словам, в Афганистане было достигнуто за последние 20 лет.

— Наша цель должна заключаться в том, чтобы максимально сохранить то, чего мы достигли в плане изменений в Афганистане за последние 20 лет. Это то, о чем международное сообщество должно поговорить с талибами, — подчеркнула Меркель.

Источник: DW