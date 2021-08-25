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Валентина Летяк |

Талибан помогает выводить людей из Афганистана – Байден

джо байден

Президент США Джо Байден по итогам виртуального саммита G7 заявил, что Талибан помогает с выведением американских граждан из Афганистана.

По его словам, усилия по эвакуации с целью помочь людям покинуть страну идут полным ходом, чтобы успеть до 31 августа.

Американский лидер отметил, что пребывание войск США после этой даты увеличивает риск нападений боевиков Исламского государства.

Он сообщил, что за последние 12 часов из Афганистана удалось эвакуировать более 6 тыс. человек, и США собираются увеличить количество рейсов, чтобы ускорить процесс.

Безопасная эвакуация людей из Афганистана даже после 31 августа — одно из условий, выдвинутых Талибану лидерами G7 по итогам виртуального саммита. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Эта касается иностранцев, участвовавших в гуманитарных, медицинских и других миссиях, а также афганцев, которые пожелали покинуть страну.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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