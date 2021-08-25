Талибан приказал афганским женщинам оставаться дома и не выходить на работу

Лидеры террористического движения Талибан призвали афганских женщин, которые работают, оставаться дома. Это решение якобы должно быть временным, пока не создадут для них безопасных условий.

Об этом заявил во время пресс-конференции 25 августа представитель талибов Забиулла Муджахид.

— Наши бойцы еще не обучены, как вести себя с женщинами, и как разговаривать с ними. Пока мы не обеспечим полную безопасность, то просим женщин оставаться дома. Мы не хотим, чтобы наши силы вредили или преследовали их, — объяснил он.

В то же время представитель Талибана заявил, что любые ограничения относительно положения афганских женщин будут кратковременными.

Также обещают, что женщинам будут выплачивать зарплату. Но для этого работодатели будут приходить к ним домой.

Кроме того, во время пресс-конференции представитель талибов заявил, что женщинам позволят работать, учиться и активно участвовать в жизни общества, однако в рамках исламского закона.

С 1996 до 2001 года Талибан правил Афганистаном, внедряя законы шариата в более строгом виде.

В частности, девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения родственника мужского пола. Также женщинам нужно было носить паранджу на улице.

Контролировали поведение женщин сотрудники Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению греха. Представители этого ведомства разъезжали по городам, где публично унижали и били женщин, которые нарушали эти правила.

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15 августа 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. Это может угрожать прогрессу, которого удалось достичь женщинам в течение последних 20 лет. Сейчас их судьба вызывает большое беспокойство в мире.

Недавно Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что права женщин являются фундаментальной красной линией.

Подробнее о ситуации в Афганистане, и как талибы нарушают права женщин читайте в нашем материале.