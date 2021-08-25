Талибан запретил странам Запада эвакуировать афганцев

Террористическая организация Талибан выступила против эвакуации афганцев, которые пытаются покинуть захваченную страну.

Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции представитель талибов Забиулла Муджахид.

По его словам, иностранцы могут продолжить безопасную эвакуацию до крайнего срока, установленного на 31 августа.

В свою очередь все граждане Афганистана, которые стремятся сбежать из страны, должны вернуться домой. Муджахид заверил, что афганцы не будут подвергаться репрессиям со стороны талибов.

— Дорога заблокирована. Афганцы не смогут добраться до аэропорта Кабула, зато иностранцам проезд разрешен. Мы запрещаем эвакуацию афганцев, поскольку нас это не устраивает, – сказал представитель террористической организации.

По его словам, все врачи и ученые обязаны продолжить свою работу в Афганистане. В ответ официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что талибы не имеют права препятствовать эвакуации афганцев, получивших разрешение не эмиграцию в США и другие страны Запада.

Напомним, талибы отказались продлевать крайний срок эвакуации, настаивая, чтобы процесс был полностью завершен до 31 августа.

Террористическая организация потребовала от США и Великобритании к этой дате полностью вывести свои войска из Афганистана.

Покинуть страну после захвата пытаются 3,5 млн граждан, которые столпились в аэропорту в ожидании, когда их смогут вывезти.