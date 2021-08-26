В аэропорту Кабула после взлета талибы обстреляли итальянский самолет с 98 пассажирами.

Женщина-пилот ВВС Италии осуществила аварийный маневр, который позволил самолету C130J во время взлета в аэропорту Кабула, уклониться от пуль талибов.

На борту находились 98 граждан Афганистана. Отмечается, что в результате обстрела раненых и убитых среди пассажиров и экипажа нет.

Огонь открыли, когда самолет уже поднялся в небо, двигатели работали на максимальной мощности, чтобы транспорт мог взлететь.

СМИ передают, что пилот проявила хладнокровие и выполнила опасный маневр, отклонившись от указанной траектории из-за обстрелов из пулеметов.

Затем самолет продолжил свой путь по запланированному маршруту и ​​доставил беженцев на авиабазу в Кувейте. Оттуда афганцев переправили в Италию на танкере.

США и Великобритания призвали своих граждан покинуть аэропорт Кабула и избегать поездок туда через угрозы безопасности жизни и здоровья.

Страны выпустили предупреждения поздно вечером в среду, поскольку тысячи людей до сих пор находятся внутри и снаружи аэропорта, ожидая вылета.

А министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила о высокой угрозе терактов в районе аэропорта в Кабуле в четверг.