В аэропорту Кабула после взлета талибы обстреляли итальянский самолет с 98 пассажирами.

Женщина-пилот ВВС Италии осуществила аварийный маневр, который позволил самолету C130J во время взлета в аэропорту Кабула, уклониться от пуль талибов.
На борту находились 98 граждан Афганистана. Отмечается, что в результате обстрела раненых и убитых среди пассажиров и экипажа нет.
Огонь открыли, когда самолет уже поднялся в небо, двигатели работали на максимальной мощности, чтобы транспорт мог взлететь.
СМИ передают, что пилот проявила хладнокровие и выполнила опасный маневр, отклонившись от указанной траектории из-за обстрелов из пулеметов.
Затем самолет продолжил свой путь по запланированному маршруту и доставил беженцев на авиабазу в Кувейте. Оттуда афганцев переправили в Италию на танкере.
США и Великобритания призвали своих граждан покинуть аэропорт Кабула и избегать поездок туда через угрозы безопасности жизни и здоровья.
Страны выпустили предупреждения поздно вечером в среду, поскольку тысячи людей до сих пор находятся внутри и снаружи аэропорта, ожидая вылета.
А министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила о высокой угрозе терактов в районе аэропорта в Кабуле в четверг.