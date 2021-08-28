Байдена и Харрис предупредили о новом теракте в аэропорту Кабула

Агентство национальной безопасности США предупредило Джо Байдена и Камалу Харрис о высокой вероятности новой террористической атаки вблизи кабульского аэропорта уже в ближайшие дни.

Соответствующее предостережение американский лидер и вице-президент получили утром в пятницу, 27 августа, заявила официальный представитель Белого Дома Дженнифер Псаки.

Из-за этого контингент военнослужащих США, размещенный на аэродроме, переведен в режим повышенной боевой готовности.

— Следующие несколько дней этой миссии будут самым опасным периодом. Наши военные вывозят по воздуху тысячи людей каждые несколько часов. Они по-прежнему отдают приоритет эвакуации оставшихся американцев, желающих уехать. Американская армия использует все доступные средства, чтобы безопасно доставить граждан США в аэропорт, — сказала она.

При этом Байден отдал распоряжение государственному секретарю Энтони Блинкену использовать все дипломатические рычаги, чтобы обеспечить возможность выезда граждан третьих стран и афганцев с визами после 31 августа.

Президент США также разрешил армии применять все доступные им средства для обеспечения безопасности кабульского аэропорта и военного контингента, который там расположен.

Отмечается, что вице-президент не присутствовала на встрече лично, а прослушала информацию через защищенный канал видеосвязи.