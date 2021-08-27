Мы отомстим, но откладывать эвакуацию не будем: Байден о теракте в Кабуле

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поклялся отомстить боевикам террористической организации Исламское Государство за смерть 13 военнослужащих в результате террористического акта в аэропорту Кабула.

Это самые крупные единоразовые потери американских войск за всю 20-летнюю операцию в Афганистане.

При этом крайний срок окончания эвакуационной операции – 31 августа, смещать не будут, заявил он на пресс-конференции в четверг.

— Мы ответим мощными точечными ударами в том месте и в то время, которые посчитаем нужными. Террористы ИГ никогда не победят. У нас есть основания полагать, что мы уже знаем, кто организатор взрывов. Но я пока не уверен в этом, — заявил Байден.

По его словам, США оставляют за собой право наносить удары как по боевикам ИГ, так и по объектам их инфраструктуры в Афганистане.

Кроме того, президент США также поручил разработать соответствующие планы по уничтожению сил и средств террористов.

При этом в Пентагоне отметили, что готовы к новым террористическим атакам на аэропорт Кабула и уже предпринимают меры по их предотвращению.