США и Британия ускоряют эвакуацию людей из Афганистана после взрывов в аэропорту

В пятницу, 27 августа, возобновились эвакуационные рейсы из аэропорта Кабула, где накануне прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли более 170 человек.

В основном погибли граждане Афганистана, которые пытались покинуть страну, однако среди жертв также есть 13 американских военнослужащих, еще 18 граждан США получили ранения.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

При этом военные предупреждают, что по мере выхода американских войск по аэропорту могут быть нанесены новые удары.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Америка не оставит нападение без ответа и военные, размещенные в регионе, уже разыскивают виновников трагедии.

Также сообщается, что медицинский персонал в больницах Кабула недостаточно опытен и оснащен, поскольку множество медиков бежали из города после его захвата талибами.

Несмотря на предупреждения американских военнослужащих о подготовке новых терактов, с самого утра в аэропорту Кабула снова начались столпотворения беженцев, которые все еще надеются бежать из страны.

Эвакуацией продолжают заниматься силы США и Великобритании, однако большинство стран приняло решение прекратить вывоз людей после нападения на аэропорт.

Читайте Зеленский осудил теракт в Кабуле и выразил соболезнования семьям погибших

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что аэродром остается уязвимой мишенью для террористов.

В частности, имеется информация о подготовке ракетных атак на воздушные ворота Кабула, а также крупных терактов на заминированных машинах и грузовиках.

Только за прошедшие 24 часа из Кабула вылетело 35 военных самолетов США и 54 эвакуационных рейса стран коалиции, на которых было вывезено 12,5 тыс. человек.

Согласно информации Белого дома, с начала эвакуационной операции из страны уже вывезли около 105 тыс. человек.