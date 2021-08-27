В ООН ожидают до полумиллиона новых беженцев из Афганистана до конца года

До конца года из Афганистана выедет до полумиллиона беженцев, которые боятся репрессий со стороны боевиков террористической организации Талибан.

Об этом на брифинге заявила заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс.

По ее словам, эскалация насилия в регионе провоцирует массовое переселение местных жителей из страны.

— Ситуация в Афганистане остается нестабильной и может ухудшиться в любой момент. Положение в стране развивается значительно быстрее, чем кто-либо мог предвидеть, — сказала она.

На сегодняшний день уже 2,2 млн человек зарегистрировались в качестве беженцев. Большинство из них получили убежище в Пакистане и Иране.

Еще 558 тыс. человек являются внутренне перемещенными лицами, большинство из них — женщины и дети.

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Представитель ООН призвала все страны, граничащие с Афганистаном, позволить беженцам беспрепятственно получить убежище.

При этом Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди уже провел консультации с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими возможными донорами относительно оказания таким странам финансовой помощи.