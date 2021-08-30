ИГИЛ взяла на себя ответственность за ракеты, выпущенные в аэропорту Кабула

Исламское государство взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула за день до окончания срока выхода американских войск из страны.

Белый дом, который подтвердил нападение, заявил, что операции по эвакуации в аэропорту не прерываются, добавив, что президента США Джо Байдена проинформировали о ракетной атаке, направленной на аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, в понедельник утром.

Ответственность за нападение взяла на себя вооруженная группировка ИГИЛ (ISIS). В аэропорту было выпущено шесть ракет Катюша.

Атака произошла на следующий день после того, как американские силы осуществили вторую атаку беспилотников в Афганистане после теракта смертника. В результате погибли почти 200 человек. Среди погибших было по меньшей мере 13 американских военных.

— По милости Всемогущего Бога, солдаты Халифата нацелили шесть ракет Катюша на международный аэропорт Кабула, — говорится в сообщении террористов.

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29 августа США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором ехали несколько террористов-смертников ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по аэропорту Кабула и помешать американской военной эвакуации.

По словам Забихулла Муджахида, представителя террористического движения Талибан, которое захватило власть в Афганистане, удар США был направлен на террориста-смертника, что сидел за рулем автомобиля, загруженного взрывчаткой.

Джерело: Aljazeera