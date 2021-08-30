В результате авиаудара США в Кабуле погибли девять человек, среди них были дети — CNN

В результате удара, который нанесли США по начиненному взрывчаткой автомобилю в Кабуле, погибли девять мирных жителей, поскольку мощным взрывом был разрушен еще и жилой дом.

Среди погибших — шестеро детей. Самой маленькой из них была двухлетняя девочка.

Удар по автомобилю, которым управлял смертник, хотевший устроить теракт в аэропорту Кабула, нанесли из беспилотника прямо в жилом квартале афганской столицы.

Военные США сначала не комментировали информацию о жертвах среди мирных жителей, но позже признали этот факт.

— Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него было большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие. Мы ведем расследование. Мы крайне расстроены из-за возможных жертв среди невинных людей, — говорит представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.

29 августа в столице Афганистана в городе Кабул снова прогремел мощный взрыв. В Пентагоне подтвердили, что удар с американского беспилотника был направлен на автомобиль с террористами, планировавшими атаку в Кабуле.

Еще один теракт в Кабуле произошел вечером 26 августа. Два взрыва прогремели в эпицентре операции по эвакуации — вблизи аэропорта.

В результате теракта в Кабуле погибли многие афганцы, а также 13 военнослужащих США. По меньшей мере 150 человек получили ранения.