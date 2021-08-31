Новым президентом Эстонии стал Алар Карис, которого депутаты Рийгикогу избрали во втором туре. Кандидатуру директора Эстонского национального музея поддержали 72 парламентария.

Алар Карис был единственным кандидатом на пост главы Эстонской республики.

В первом туре, который состоялся 30 августа, за Кариса проголосовали 63 депутата Ригикогу. Для избрания на должность президента необходимо получить не менее 68 голосов парламентариев из 101 возможного.

Президент Эстонии избирается в парламенте посредством тайного голосования. Каждый депутат Рийгикогу имеет один голос.

На пост президента Кариса выдвинули депутаты, входящие в правящую коалицию Центристской партии и Партии реформ. Им в Рийгикогу принадлежит 59 мандатов.

На президентском посту он сменит Керсти Кальюлайд, которая управляла страной с 3 октября 2016 года. Тогда она стала первой женщиной-президентом страны, а ее кандидатуру поддержал 81 парламентарий.

Рийгикогу — парламент Эстонской республики. Его состав формируется каждые четыре года. Действующим спикером Рийгикогу является Юри Ратас.

Что известно об Аларе Карисе?

Новоизбранному президенту Эстонии 63 года. Он родился в городе Тарту и закончил Эстонский университет естественных наук. После развала СССР повышал квалификацию в ряде европейских университетов

В 2013 году его назначили государственным контролером Эстонии, а с 2017 года он занял должность директора Эстонского национального музея.

Также Карис был ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007 годы) и Тартуского университета (2007-2012 годы).

Его жена, историк по специальности, ранее возглавляла Эстонский исторический музей, а сейчас — директор городского музея Тарту.

Фото: ERR

Источник: ERR