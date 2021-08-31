Талибы устроили салюты из автоматического оружия в Кабуле, празднуя таким образом выход военных США из Афганистана.

Движение Талибан отметило, что отныне Афганистан полностью независим.

В столице были слышны звуки автоматных очередей, в небе — следы от трассирующих пуль.

Как отметил источник, близкий к антиталибовскому Фронту национального сопротивления, ночью с двух направлений талибы осуществили штурм Панджшерской долины.

— Талибы атаковали передовые посты Фронта с двух направлений: со стороны долины Андароб, в провинции Баглан, а также со стороны города Джабаль-ус-Сирадж. Наступление талибов было отражено без особых усилий, — сообщил источник.

По его словам, потери экстремистов в направлении Андароб составили 85 убитыми, 108 ранеными. В бою под Джабаль-ус Сарадж были убиты 12 боевиков Талибана, еще 26 ранены.

Среди защитников провинции Панджшер также есть раненые.

Джерело: Sky News